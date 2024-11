In Sri Lanka le autorità hanno emanato un avviso di allerta rossa per gli effetti del ciclone Fengal, sviluppatosi a sud-ovest della baia del Bengala. La perturbazione non ha raggiunto l’isola, ma ha creato un ciclone minore diretto verso lo Stato indiano del Tamil Nadu. Mentre le acque che hanno inondato terreni e abitazioni iniziano a ritirarsi, le forze di sicurezza e della marina dello Sri Lanka assistono la popolazione colpita.