Sri Lanka, bus precipita in una scarpata: morti e feriti

00:01:00 min
|
56 minuti fa

Il 4 settembre un autobus con oltre 30 passeggeri è precipitato per circa 500 metri in una scarpata nelle colline centrali dello Sri Lanka. A bordo c’erano lavoratori municipali di Tangalle, di ritorno da un’escursione a Ella, a 200 km dalla capitale Colombo. Un superstite ha riferito che l’autista aveva gridato che i freni erano guasti poco prima dello schianto. Circa 200 militari e abitanti del posto hanno partecipato ai soccorsi. I feriti sono stati portati in ospedale, alcuni in condizioni critiche. Ci sono numerose vittime.

Israele colpisce palazzo di 14 piani a Gaza City, 30 mortiIsraele colpisce palazzo di 14 piani a Gaza City, 30 morti
mondo
Israele colpisce palazzo di 14 piani a Gaza City, 30 morti
00:01:00 min
| 17 minuti fa
pubblicità
Uk, vicepremier Rayner si dimette per lo scandalo casaUk, vicepremier Rayner si dimette per lo scandalo casa
mondo
Uk, vicepremier Rayner si dimette per lo scandalo casa
00:01:00 min
| 56 minuti fa
Global Sumud Flotilla, le parole di un attivistaGlobal Sumud Flotilla, le parole di un attivista
mondo
Global Sumud Flotilla, le parole di un attivista
00:00:39 min
| 42 minuti fa
ERROR! FL OSTAGGIERROR! FL OSTAGGI
mondo
Tel Aviv, installazione davanti a consolato Usa per ostaggi
00:01:00 min
| 4 ore fa
ERROR! Tragedia a Lisbona, la testimonianza di due italiani sopravvissutiERROR! Tragedia a Lisbona, la testimonianza di due italiani sopravvissuti
mondo
Lisbona, la testimonianza di due italiani sopravvissuti
00:02:12 min
| 3 ore fa
Canada, auto attraversa incendio boschivoCanada, auto attraversa incendio boschivo
mondo
Canada, auto attraversa incendio boschivo
00:00:34 min
| 5 ore fa
World Series Cliff Diving, tuffi dallo Stari Most di MostarWorld Series Cliff Diving, tuffi dallo Stari Most di Mostar
mondo
World Series Cliff Diving, tuffi dallo Stari Most di Mostar
00:01:02 min
| 5 ore fa
Forum Ambrosetti, l'intervento di ZelenskyForum Ambrosetti, l'intervento di Zelensky
mondo
Forum Ambrosetti, l'intervento di Zelensky
00:15:17 min
Raid israeliano a Gaza City: tenda colpita nella notteRaid israeliano a Gaza City: tenda colpita nella notte
mondo
Raid israeliano a Gaza City: tenda colpita nella notte
00:01:00 min
| 6 ore fa
Guerra in Ucraina, Putin: eventuali truppe straniere sarebbero obiettivi legittimiGuerra in Ucraina, Putin: eventuali truppe straniere sarebbero obiettivi legittimi
mondo
Ucraina, Putin: truppe straniere saranno bersagli legittimi
00:00:44 min
| 6 ore fa
FL MESSICOFL MESSICO
mondo
Uragano Lorena in Messico, fango e allagamenti a Los Cabos
00:01:00 min
| 7 ore fa
ERROR! FLUT0509001ERROR! FLUT0509001
mondo
Incidente Lisbona, rimossi i resti della funicolare Gloria
00:01:00 min
| 7 ore fa
Israele colpisce palazzo di 14 piani a Gaza City, 30 mortiIsraele colpisce palazzo di 14 piani a Gaza City, 30 morti
mondo
Israele colpisce palazzo di 14 piani a Gaza City, 30 morti
00:01:00 min
| 17 minuti fa
Uk, vicepremier Rayner si dimette per lo scandalo casaUk, vicepremier Rayner si dimette per lo scandalo casa
mondo
Uk, vicepremier Rayner si dimette per lo scandalo casa
00:01:00 min
| 56 minuti fa
Global Sumud Flotilla, le parole di un attivistaGlobal Sumud Flotilla, le parole di un attivista
mondo
Global Sumud Flotilla, le parole di un attivista
00:00:39 min
| 42 minuti fa
ERROR! FL OSTAGGIERROR! FL OSTAGGI
mondo
Tel Aviv, installazione davanti a consolato Usa per ostaggi
00:01:00 min
| 4 ore fa
ERROR! Tragedia a Lisbona, la testimonianza di due italiani sopravvissutiERROR! Tragedia a Lisbona, la testimonianza di due italiani sopravvissuti
mondo
Lisbona, la testimonianza di due italiani sopravvissuti
00:02:12 min
| 3 ore fa
Canada, auto attraversa incendio boschivoCanada, auto attraversa incendio boschivo
mondo
Canada, auto attraversa incendio boschivo
00:00:34 min
| 5 ore fa
World Series Cliff Diving, tuffi dallo Stari Most di MostarWorld Series Cliff Diving, tuffi dallo Stari Most di Mostar
mondo
World Series Cliff Diving, tuffi dallo Stari Most di Mostar
00:01:02 min
| 5 ore fa
Forum Ambrosetti, l'intervento di ZelenskyForum Ambrosetti, l'intervento di Zelensky
mondo
Forum Ambrosetti, l'intervento di Zelensky
00:15:17 min
Raid israeliano a Gaza City: tenda colpita nella notteRaid israeliano a Gaza City: tenda colpita nella notte
mondo
Raid israeliano a Gaza City: tenda colpita nella notte
00:01:00 min
| 6 ore fa
Guerra in Ucraina, Putin: eventuali truppe straniere sarebbero obiettivi legittimiGuerra in Ucraina, Putin: eventuali truppe straniere sarebbero obiettivi legittimi
mondo
Ucraina, Putin: truppe straniere saranno bersagli legittimi
00:00:44 min
| 6 ore fa
FL MESSICOFL MESSICO
mondo
Uragano Lorena in Messico, fango e allagamenti a Los Cabos
00:01:00 min
| 7 ore fa
ERROR! FLUT0509001ERROR! FLUT0509001
mondo
Incidente Lisbona, rimossi i resti della funicolare Gloria
00:01:00 min
| 7 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità