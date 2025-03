Starlink essenziale per le forze armate ucraine

Il conflitto in Ucraina, secondo gli esperti, è un conflitto che ha fatto scoprire l'importanza dei satelliti, sia quelli commerciali che quelli militari. Starlink che, ricordiamo in Ucraina, sono presenti circa 40mila, almeno antenne donate da Elon Musk stesso, dalla Polonia, dal Regno Unito, in utilizzo sia dalle forze armate ucraine, sia lato civile. Un sistema sanguigno, così dice lo stesso governo di Kiev delle comunicazioni. A cosa serve? Facciamo un esempio per gli obici, per l'artiglieria poter vedere in diretta le immagini che arrivano dai droni di perlustrazione sulle posizioni russe dà la possibilità di ridurre il tempo per avere le coordinate di tiro da venti minuti a un minuto. E sul fronte ogni minuto è prezioso, ma se dovesse essere spento comunque, se l'Ucraina non dovesse più poterlo utilizzare, ci sono alternative? Viene in mente One web, che è una società del Regno Unito comprata da Eutelsat dopo essere fallita nel 2021, anche One web ha dei satelliti come Starling sull' orbita bassa. Vediamo cosa ha detto. Abbiamo consegnato, promettiamo l'utilizzo di centinaia di antenne. Per arrivare a 40mila servirebbero un paio di mesi, quindi i numeri sono comunque diversi. Anche se l'azienda è già in Ucraina, però costa molto di più, 10mila dollari ad antenna rispetto ai 600 dollari di starlink è più distante dalla Terra e ha un numero uno a dieci sostanzialmente di satelliti in orbita. E poi c'è il problema che gli Stati Uniti hanno fermato la condivisione di immagini satellitari commerciali che sono essenziali per vedere le posizioni russe. L'Ucraina aveva a disposizione milioni di fotografie che adesso non può più utilizzare. A te.