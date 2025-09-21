Chiudi Menu
News
Mondo
Starmer: Il Regno Unito riconosce lo Stato di Palestina
00:01:07 min
|
58 minuti fa
mondo
Ucraina, Trump: se salirà pressione Usa difenderanno Polonia
00:02:02 min
| 58 minuti fa
mondo
Russia, censimento annuale di orsi polari in Jacuzia
00:01:00 min
| 2 ore fa
mondo
Ucraina, caccia F-16 abbattono droni russi in volo
00:01:00 min
| 3 ore fa
mondo
Guinea, cittadini al voto per nuova Costituzione
00:01:00 min
| 3 ore fa
mondo
Filippine, decine di migliaia in piazza contro la corruzione
00:01:36 min
| 3 ore fa
mondo
Ucraina, Cremlino: "Putin resta aperto a pace in Ucraina"
00:01:39 min
| 4 ore fa
mondo
Venezuela, civili ricevono addestramento all’uso delle armi
00:01:00 min
| 5 ore fa
mondo
Il valore simbolico e politico del riconoscimento dello Stato di Palestina
00:01:59 min
| 5 ore fa
mondo
Gaza, esercito israeliano a Gaza City: palestinesi in fuga
00:01:00 min
| 5 ore fa
mondo
Canada, proteste a Toronto contro le politiche del governo
00:01:00 min
| 6 ore fa
mondo
Omaggio a Charlie Kirk davanti a sede di Turning Point USA
00:01:00 min
| 6 ore fa
mondo
Attacco informatico aeroporti: disagi anche oggi
00:01:45 min
| 7 ore fa
