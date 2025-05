Immigrazione illegale, premier Uk Starmer in Albania

Il primo ministro britannico Keir Starmer è arrivato in Albania giovedì 15 maggio, mentre la Gran Bretagna intensifica i suoi sforzi per contrastare le reti criminali nei Balcani occidentali che facilitano l'immigrazione illegale. Nella sua prima visita ufficiale in Albania, si prevede che Starmer annuncerà misure volte a impedire ai cittadini albanesi di tornare in Gran Bretagna dopo essere stati deportati. Il Primo Ministro annuncerà anche l'ampliamento della task force congiunta sulle migrazioni, che includerà anche Macedonia del Nord e Montenegro. Il gruppo comprende già Albania e Kosovo. .