Starship, Vittori: "Musk riparte nella corsa allo spazio"

00:01:03 min
|
1 ora fa

"Questa missione è certamente un passo in avanti, in effetti, forse sarebbe stato era un risultato che ci aspettavamo già un anno fa, quindi ci sono stati molti ritardi, molti problemi. Anche questo lancio nella sua bellezza, nella sua importanza, comunque non dimostra la riutilizzabilità, perché sia Starship che Super Heavy, sono stati fatti atterrare in mare, quindi sono persi. In ogni caso abbiamo superato quel momento di stallo, i precedenti lanci erano esplosi. Questo è riuscito a compiere tutta la traiettoria, quindi in effetti questa possiamo definirla come una ripartenza del programma, esattamente così come la Starship ha avuto un momento di crisi attorno a due lanci, a due esplosioni, anche Elon Musk, dal punto di vista della sua passione per lo spazio c'ha avuto, definiamolo un momento di distrazione. Era ieri con il team, era lì presente, faceva il tifo, era assolutamente concentrato, speriamo che anche in questo caso sia una ripartenza." .

Gierra Medioriente, continuano i raid israeliani sulla Striscia di GazaGierra Medioriente, continuano i raid israeliani sulla Striscia di Gaza
mondo
Medioriente, continuano raid israeliani su Striscia di Gaza
00:02:04 min
| 24 minuti fa
Gaza, il fratello del giornalista di Reuters morto: "Stava solo filmando"Gaza, il fratello del giornalista di Reuters morto: "Stava solo filmando"
mondo
Gaza, il fratello del giornalista di Reuters morto: "Stava solo filmando"
00:01:33 min
| 24 minuti fa
Timeline, Meloni al meeting di Rimini e la guerra in MediorienteTimeline, Meloni al meeting di Rimini e la guerra in Medioriente
mondo
Timeline, Meloni al meeting di Rimini e la guerra in Medioriente
00:31:24 min
| 2 ore fa
Sparatoria in una chiesa di Minneapolis: uomo fermatoSparatoria in una chiesa di Minneapolis: uomo fermato
mondo
Sparatoria in una chiesa di Minneapolis: uomo fermato
00:01:25 min
| 3 ore fa
Timeline, i raid russi sull'Ucraina e lo stallo diplomatico sul conflittoTimeline, i raid russi sull'Ucraina e lo stallo diplomatico sul conflitto
mondo
Timeline, i raid russi sull'Ucraina e lo stallo diplomatico sul conflitto
00:23:12 min
| 3 ore fa
Truppe russe entrano nella regione di DniproTruppe russe entrano nella regione di Dnipro
mondo
Truppe russe entrano nella regione di Dnipro
00:02:08 min
| 3 ore fa
Frana in Thailandia dopo il tifone Kajiki: morti e dispersiFrana in Thailandia dopo il tifone Kajiki: morti e dispersi
mondo
Frana in Thailandia dopo il tifone Kajiki: morti e dispersi
00:01:00 min
| 3 ore fa
Trump, il commento al fidanzamento di Taylor Swift e KelceTrump, il commento al fidanzamento di Taylor Swift e Kelce
mondo
Trump, il commento al fidanzamento di Taylor Swift e Kelce
00:00:25 min
| 4 ore fa
Scoperta in Georgia mascella umana di 1,8 milioni di anniScoperta in Georgia mascella umana di 1,8 milioni di anni
mondo
Scoperta in Georgia mascella umana di 1,8 milioni di anni
00:01:00 min
| 4 ore fa
India, crolla un palazzo a Palghar: morti e dispersiIndia, crolla un palazzo a Palghar: morti e dispersi
mondo
India, crolla un palazzo a Palghar: morti e dispersi
00:01:00 min
| 4 ore fa
Incendi in Spagna: persi un milione di ettari in EuropaIncendi in Spagna: persi un milione di ettari in Europa
mondo
Incendi in Spagna: persi un milione di ettari in Europa
00:00:20 min
| 5 ore fa
ERROR! FL SPAGNAERROR! FL SPAGNA
mondo
Tomatina, festa di pomodori a Buñol con bandiere palestinesi
00:01:00 min
| 4 ore fa
