Starship, Vittori: "Musk riparte nella corsa allo spazio"

"Questa missione è certamente un passo in avanti, in effetti, forse sarebbe stato era un risultato che ci aspettavamo già un anno fa, quindi ci sono stati molti ritardi, molti problemi. Anche questo lancio nella sua bellezza, nella sua importanza, comunque non dimostra la riutilizzabilità, perché sia Starship che Super Heavy, sono stati fatti atterrare in mare, quindi sono persi. In ogni caso abbiamo superato quel momento di stallo, i precedenti lanci erano esplosi. Questo è riuscito a compiere tutta la traiettoria, quindi in effetti questa possiamo definirla come una ripartenza del programma, esattamente così come la Starship ha avuto un momento di crisi attorno a due lanci, a due esplosioni, anche Elon Musk, dal punto di vista della sua passione per lo spazio c'ha avuto, definiamolo un momento di distrazione. Era ieri con il team, era lì presente, faceva il tifo, era assolutamente concentrato, speriamo che anche in questo caso sia una ripartenza." .