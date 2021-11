Un pomeriggio di terrore a Waukesha nel Wisconsin. Un suv rosso che stiamo vedendo in queste immagini, video che stanno facendo il giro dei social, è piombato ad alta velocità sulla tradizionale parata che apre le festività natalizie, uccidendo più di una persona. Le forze dell'ordine non hanno voluto pronunciarsi sul numero dei morti mentre i feriti sarebbero oltre 20: 11 adulti e 12 bambini sono stati trasportati in ospedale. Un sospetto è in stato di fermo. La polizia ha fatto sapere anche di aver recuperato il veicolo, aggiungendo che al momento della tragedia gli agenti sul posto hanno fatto fuoco sull'auto. Testimoni raccontano di aver visto improvvisamente un suv lungo la via del corteo, poi un forte boato e assordanti urla. Le indagini sono in corso.