Migliaia di manifestanti anti-aborto si sono radunati a Washington venerdì per l’annuale Marcia per la Vita, il 24 gennaio. Il vicepresidente JD Vance ha dichiarato: “Voglio più bambini negli Stati Uniti”. La battaglia sull’aborto è riemersa dopo che la Corte Suprema ha annullato la storica sentenza Roe v. Wade nel 2022. Giovedì, il presidente Trump ha concesso la grazia a 23 attivisti anti-aborto, tra cui persone condannate per aver bloccato l’accesso a una clinica.