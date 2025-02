Il 15 febbraio, piogge torrenziali hanno causato inondazioni in Kentucky e Tennessee. Il governatore del Kentucky, Andy Beshear, ha dichiarato lo stato di emergenza il 14 febbraio mentre le tempeste colpivano la Valle del Mississippi. Il Servizio Meteorologico Nazionale ha emesso allarmi per vaste aree del Kentucky centrale e meridionale. Decine di strade sono allagate e alcuni residenti sono rimasti bloccati, secondo il New York Times.