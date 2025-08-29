Stati Uniti, Trump licenzia capa agenzia salute pubblica e pensa a una stretta sui visti

1 ora fa

Continuano le polemiche riguardanti i licenziamenti di funzionari americani da parte dell'Amministrazione, in particolare di chiunque non abbracci la sua agenda o non segua le direttive presidenziali. L'ultimo, confermato dalla Casa Bianca, è stato quello della direttrice dell'Agenzia di salute pubblica CDC, la dottoressa Susan Monares, a causa della sua reticenza nel modificare la politica sui vaccini negli Stati Uniti. Specie quelli contro il Covid-19, che ora il segretario della Salute Robert Kennedy Junior, vorrebbe accessibili gratuitamente solo agli over 65 e alle categorie di persone a rischio. Questo nonostante i casi di Covid-19, siano in aumento nel Paese. Gli avvocati della direttrice, promettono una battaglia legale, accusando l'Amministrazione di aver militarizzato la sanità pubblica per fini politici. Chi ha fatto causa a Trump è Lisa Cook, un membro del Consiglio della Federal Reserve, licenziata dal Presidente con l'accusa di aver commesso una frode nel richiedere un mutuo. Cook ha definito il gesto come senza precedenti e illegale e scatena una disputa sull'indipendenza della Banca Centrale Americana, in cui è in gioco il futuro della Fed. Un'istituzione da sempre separata dalla Casa Bianca, di cui Trump ora vorrebbe avere il controllo. Controllo che la sua amministrazione vuole sui visti da dare agli studenti e giornalisti, annunciando una stretta che limiterà drasticamente il tempo di permanenza per queste persone negli Stati Uniti. Per gli studenti si tratterà del tempo necessario per completare il percorso accademico. Per i giornalisti, invece, sarà di massimo 240 giorni all'anno. .

