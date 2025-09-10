Stato dell'Unione, von der Leyen: Europa lotti per suo futuro

A poche ore dall'abbattimento di droni russi sul territorio polacco, Ursula von Der Leyen, garantisce davanti agli Eurodeputati: "Proteggeremo ogni centimetro dei nostri confini", è dal conflitto ucraino e dalla necessità di difendersi dalle minacce di un nuovo ordine mondiale. che la Presidente della Commissione è partita nel suo annuale discorso sullo Stato dell'Unione, il primo del suo secondo mandato. "L'Europa è impegnata in una lotta. Una lotta per un Continente integro che viva in pace. Possiamo esserne certi. Questa è una lotta per il nostro futuro". Von der Leyen è tornata sul tema del 19 esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca, ha poi annunciato la creazione di un semestre europeo della difesa e l'anticipo di 6 miliardi di euro dal prestito G7 per Kiev, con cui la UE stipulerà anche un'alleanza sui droni. Gli Eurodeputati hanno quindi dedicato una standing ovation e un lungo applauso di solidarietà alla Polonia. Dura è stata poi la condanna per quanto giudicata da molti Deputati tardiva all'operato di Israele dentro Gaza. "La carestia provocata dall'uomo non può e non potrà mai essere usata come arma da guerra". Dopo la denuncia l'elenco di una serie di provvedimenti sanzionatori: "Sospenderemo il nostro sostegno bilaterale a Israele, interromperemo tutti i pagamenti nei settori interessati, proporremo sanzioni da comminare ai Ministri estremisti e ai coloni violenti" Von der Leyen ha parlato di competitività, innovazione, lotta all'immigrazione clandestina e sul tema dei dazi ha spiegato "L'accordo trovato con gli USA è stato il migliore possibile per evitare il caos". Forti divergenze restano all'interno dell'Unione Europea ed è anche per questo motivo che Presidente ha insistito sulla necessità di liberarsi dalle catene dell'unanimità, e ha proposto una Maggioranza qualificata almeno in alcuni settori. Tra questi c'è sicuramente la politica estera. . .