Stefano Di Carlo, Medici senza Frontiere: A Gaza situazione critica e catastrofica

Quello che stiamo vedendo è che come si vedeva prima, le persone stanno cercando di spostarsi in parte verso sud, ma la sensazione e anche quello che ci viene riportato è che le persone che possono partire o che lasciano, insomma nuovamente il posto in cui si trovano, lo fanno con l'idea che non torneranno più indietro. Sono persone e famiglie che sono già state sfollate, evacuate forzatamente diverse volte. Ma la sensazione proprio, l'approccio psicologico è quello di abbandonare tutti tutto e di andare poi, verso il sud di Gaza dove peraltro la sicurezza non è garantita e dove ci sono tantissime altre persone che sono già ammassate lì. Quindi è una situazione veramente critica e catastrofica. .