Storia di Carl, cacciatore di sicari online

Dark web: basta l'espressione inglese per evocare qualcosa di poco conosciuto e sicuramente losco. Sta ad indicare quella parte di internet che non è indicizzata dai motori di ricerca tradizionali e che richiede software speciali per essere accessibile. È anonima e spesso usata per scopi illegali, come il traffico di dati rubati, di armi e droga, il reclutamento di aspiranti terroristi. Ed esiste anche un mercato di sicari che agiscono su commissione. Di loro si è a lungo occupato Carl Miller giornalista investigativo. Insieme a un team di colleghi, è riuscito ad entrare all'interno di questo mercato intercettando gli ordini che venivano effettuati. Carl è diventato così, a tutti gli effetti, un cacciatore di assassini. Il risultato è stato che 175 ordini di omicidio sono stati rivelati alla polizia, con 28 condanne e oltre 150 anni di carcere. Nella maggior parte dei casi anche dietro questo traffico si celano truffe. Il killer professionista sparisce nel nulla dopo che il cliente ha pagato. Resta però reale l'intenzione di qualcuno di uccidere una persona conosciuta, spesso e volentieri un familiare. .