Storico incontro tra premier israeliano e leader degli Emirati

Racconta molto questa immagine di due leader che si stringono sorridenti la mano. Naftali Bennett indossa la kippah, lo zuccotto rituale ebraico. Mohamed bin Zayed il bianco copricapo tradizionale dei paesi musulmani del Golfo. Bennet è il primo premier israeliano a visitare gli Emirati Arabi Uniti e l'incontro con il principe ereditario, leader de facto ad Abu Dhabi, è stato definito storico dalla stampa dei due paesi. Questa è la pace e la nuova realtà che la regione sta vivendo. Stiamo lavorando assieme per garantire ai nostri figli un futuro migliore, ha detto Bennet, parlando ai media locali. La sua visita arriva pochi giorni dopo il viaggio di una delegazione diplomatica emiratina in Iran, considerato dai potentati del Golfo, il maggior rivale regionale. Israele e gli Emirati Arabi condividono una preoccupazione su cui si fonda in gran parte la nuova alleanza, il timore che il programma nucleare iraniano, che Teheran assicura avere soltanto scopi civili, abbia in realtà come obiettivo la costruzione di un ordigno atomico. I diplomatici israeliani visitano infatti da settimane le capitali internazionali per tentare di avere un influsso sui lenti negoziati, per riattivare quell'accordo sul nucleare del 2015, naufragato poi nel 2018, cui il governo di Bennet si oppone. Non c'è stato soltanto l'Iran al centro dei colloqui tra i due leader. La giovane relazione commerciale, ha spiegato il premier israeliano, ha un potenziale senza limiti e potrebbe avere conseguenze benefiche anche sulla stabilità della regione. In un anno, sono i dati del Ministero dell'Economia di Abu Dhabi, gli scambi commerciali tra i due paesi hanno toccato i 700 milioni di dollari, una cifra che non include gas e petrolio. In poche ore sono stati firmati 60 accordi tra i due governi ma anche nel settore privato. Si tratta di progetti nel campo dell'industria, del turismo, della sanità, della scienza e della tecnologia e dell'energia.