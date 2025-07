Strage Air India, ipotesi interruttori carburanti difettosi

Nelle 15 pagine del rapporto preliminare sull'incidente del volo Air India 171, in cui hanno perso la vita 260 persone lo scorso 12/06, c'è un riferimento chiaro: nel 2018 la Federal Aviation Administration statunitense aveva lanciato un alert sulla possibilità che il dispositivo di blocco dell'interruttore di controllo del carburante potesse essere disinserito. Un difetto potenziale che però non aveva messo nessuno in allarme, tanto che le ispezioni suggerite non erano obbligatorie. Air India non le aveva effettuate. Ma il fatto che se ne faccia riferimento proprio nel documento che dovrebbe chiarire le cause che hanno portato allo spegnimento dei motori pochi secondi dopo il decollo apre a nuove ipotesi. L'aereo, confermano, non aveva problemi, a spegnere i motori è stato chi era in cabina, ma va chiarito se è stato un gesto intenzionale. Su questo c'è un dialogo registrato dalla scatola nera in cui un pilota chiede all'altro perché avesse interrotto il flusso di carburante e l'altro risponde di non averlo fatto. Gli interruttori sono stati quindi riportati nella posizione di volo, ma non avrebbero recuperato in tempo la spinta. .