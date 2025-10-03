Strage di Manchester, aumentano le misure di sicurezza per le comunità ebraiche

00:02:02 min
1 giorno fa

Sette minuti di malvagità, Israele accusa Starmer per la strage di terrore alla Sinagoga. Sui quotidiani britannici il dolore, nel giorno di Yom Kippur e le denunce di un clima di odio generalizzato rilanciate dalla comunità ebraica e non soltanto dopo l'attacco contro una Sinagoga di Manchester in cui sono rimaste uccise due persone. Una di loro ha ammesso la polizia è stata uccisa accidentalmente dal fuoco degli agenti intervenuti per neutralizzare l'aggressore. Keir Starmer ha visitato il luogo della strage dopo che ieri era rientrato in anticipo dal vertice europeo di Copenaghen, troppo tardi per il ministro degli Esteri israeliani Gideon Sa'ar, che sottolinea il fallimento delle autorità britanniche contro l'ondata tossica di antisemitismo. Si chiamava Jihad al-Shami l'autore del folle gesto, 35 anni, cittadino britannico dal 2006, di origine siriana, arrivato nel Regno Unito molto piccolo. Le indagini che intanto hanno smentito che fosse munito anche di una cintura in grado di esplodere oltre al coltello con cui ha agito, puntano adesso a chiarire le ragioni dell'attentato, le autorità lo hanno definito terroristico e il premier Starmer ha parlato subito di gesto antisemita. La ministra dell'Interno Shabana Mahmoud auspica un passo indietro da parte dei manifestanti pro Pal in omaggio al sanguinoso attacco in cui hanno perso la vita Melvin Cravitz di 66 anni, Adrian Daulby, 53, entrambi del sobborgo di Crumpsall, dove si trova la Sinagoga presa di mira. Per la ministra nessun legame diretto tra le proteste e la strage, ma critica perché nella stessa giornata si è svolta una protesta pro-Palestina, un atteggiamento che ha definito antibritannico. Intensificheremo gli sforzi per contrastare l'antisemitismo, ha detto, con la Polizia pronta a schierare uomini per proteggere le comunità ebraiche. E gli agenti chiedono la cancellazione del raduno di Trafalgar Square di Palestine Action, organizzazione pro Palestina che il governo britannico ha dichiarato illegale, in cui sono previste oltre 1000 persone, sottrarrebbero forze, denunciano. .

