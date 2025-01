Riprese con droni di mercoledì 22 gennaio mostrano la devastazione a Rafah, con gli abitanti intenti a ispezionare case danneggiate e rimuovere macerie. Un cessate il fuoco, in vigore dal 19 gennaio, ha sospeso la guerra di 15 mesi che ha devastato Gaza. Dall’attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre 2023, che causò 1.200 vittime e in cui 250 persone furono prese in ostaggio, oltre 47.000 palestinesi e 400 soldati israeliani sono morti. .