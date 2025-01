Almeno 78 minatori illegali sono morti nella miniera abbandonata di Stilfontein, in Sudafrica. In tre giorni di soccorsi, sono stati recuperati 78 corpi e 246 sopravvissuti, molti emaciati. La polizia, per fermare l’estrazione illegale, ha bloccato i rifornimenti ma afferma di non aver mai impedito a nessuno di uscire.