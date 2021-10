Sudan, colpo di Stato: arrestato primo ministro. VIDEO

Il colpo di Stato arriva in piena notte, l'ennesimo per il Sudan e per uno Stato africano. Dopo giorni di proteste nel Paese, nel buio della notte convogli di militari armati sono entrati nella capitale Khartum, presidiando le principali arterie della città, mettendo il primo Ministro Abdalla Hamdok, agli arresti domiciliari e arrestando altri esponenti del Governo. Al primo Ministro, sarebbe stata chiesta una dichiarazione di appoggio al colpo di Stato, al suo rifiuto sarebbe stato trasportato in una località sconosciuta. Da questa notte, internet non funziona nel Paese se non parzialmente, perché qualche immagine trapela dai social network e i militari hanno preso possesso del quartier generale della televisione e della radio statale, nella miglior tradizione dei colpi di Stato, ad ogni latitudine. L'aeroporto di Khartum è stato chiuso a tutti i voli internazionali, il Paese è isolato. Alla notizia del colpo di Stato, fin dalle prime ore del mattino sono iniziate le proteste per le strade della capitale, dei tanti cittadini che non vogliono un ritorno dei militari. Dopo mesi di proteste della società civile infatti, i sudanesi ottennero la cacciata di Omar al Bashir, il dittatore che ha governato con il pugno di ferro per oltre 30 anni, imponendo la Sharia e che è ricercato dal tribunale dell'Aia, per crimini contro l'umanità. Da allora, si era insediato un Governo provvisorio fatto di civili, che però erano sempre più spesso accusati di incompetenza dai militari. La crisi economica è infatti sempre più grave, ma l'attesa era per le prime libere elezioni nel Paese, che si dovevano tenere alla fine di questo periodo di transizione. Questo colpo di Stato, compiuto da militari che si presume siano vicini all'ex dittatore, sembra un ritorno al passato, ai tempi bui di una dittatura che sopprimeva il dissenso e uccideva gli avversari politici.