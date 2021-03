Non è stato un gioco da ragazzi dicono i soccorritori che hanno lavorato per disincagliare la Ever Given, il cargo bloccato dalle sabbie del Canale di Suez. Ci sono voluti sette giorni e una decina di rimorchiatori giganti oltre a tecnici specializzati arrivati da tutto il mondo anche dall'Italia nelle acque egiziane. Alle quattro del mattino la conferma delle autorità portuali che il cargo, 400 metri con oltre 220 mila tonnellate di stazza è stato riorientato per l'ottanta per cento. Un concreto passo avanti dopo che il 23 marzo, causa tempesta di vento e sabbia, unita a errore umano la gigantesca nave lunga come l'Empire State Building, si era arenata in diagonale nel canale di Suez. Prima con drenaggi profondi e poi con il lento e progressivo spostamento del cargo, grazie ai rimorchiatori giganti, tra questi anche l'italiano Carlo Magno e un'altra nave di soccorso, la più trafficate rotta commerciale marittima è stata liberata. Aiutati dall'alta marea nella tarda mattinata, i rimorchiatori sono riusciti a disincagliare il bulbo di prua che era rimasto ancora bloccato dalla sabbia. La Ever Given diretta verso il grande Lago Amaro, un bacino al centro del Canale di Suez, sarà ora sottoposta ad un'attenta analisi tecnica per verificare la sua idoneità alla navigazione. Sono quasi 400 le navi portacontainer, portarinfuse e petroliere, in attesa di transitare nel canale di contatto commerciale tra Oriente e Occidente. Nel piano di emergenza delle autorità portuali di Suez, 100 navi al giorno, potranno attraversare il canale. Non sprecheremo neppure un secondo ha assicurato l'ammiraglio Osama Rabie, direttore dell'autorità portuale del Canale di Suez.