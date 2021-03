Suez, le navi tornano sulla rotta del capo di Buona Speranza

Il porta container Ever Given potrebbe rimanere arenato nel canale di Suez per giorni o settimane, interrompendo una via di comunicazione vitale, un passaggio artificiale che fin dai tempi antichi si è cercato di strappare alle sabbie del deserto. Il primo a tentare l'ambiziosa costruzione fu il faraone Necao II nel VII secolo a.C. Fallì, scrisse Erodoto, riuscì invece nell'impresa il persiano conquistatore Dario I un secolo dopo, ma nel giro di poco il deserto insabbiò l'opera. La costruzione in tempi moderni partì soltanto nel 1859, progetto coloniale a ingegneria francese. L'obiettivo: avvicinare possibilmente Asiatici e Africani alla madrepatria europea. Il vice re ottomano Isma'il Pasha che inaugurò magnificamente il canale nel 1869 fu lo stesso che cedette, pochi anni dopo, le sue quote della compagnia ai Britannici, da tempo interessati al nuovo passaggio strategico. Per questo furono propri i Britannici a spingere per un'invasione militare insieme a Francia e Israele per fermare le ambizioni del Presidente egiziano Gamal Abdel Naser, tra gli ufficiali che rovesciarono la monarchia filobritannica e che nel 1956 nazionalizzò il canale. La crisi di Suez rischiò di infiammarsi in un conflitto globale, coinvolgendo Stati Uniti e Unione Sovietica. Il canale rimase chiuso durante quei giorni, ma il blocco più lungo arrivò con la guerra dei 6 giorni tra Paesi arabi e Israele nel 1967 e durò attraverso il conflitto del '73 fino al 1975. Il potere del canale di Suez oggi è ancora evidente, lo ha dimostrato il Presidente egiziano, Abdel Fattah Al-Sisi, quando nel 2015, con una cerimonia spettacolare, ha inaugurato un'estensione della via d'acqua La chiusura oggi riporta le navi su una rotta antica, quella del Capo di Buona Speranza, allungando così il viaggio di settimane. Diverse compagnie marittime, scrive il Financial Times, hanno per questo ho contattato la marina americana in cerca di protezione a causa della minaccia in quelle acque dei pirati.