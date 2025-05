Una suora brasiliana,'Irmã' Marizele, ha spopolato sui social con la sua performance di beatbox durante un'intervista all'emittente cattolica TV Pai Eterno. Quella che era iniziata come una semplice promozione per un ritiro vocazionale femminile nella città di Goiana, si è conclusa con un sorprendente show musicale che è rapidamente diventato virale in Brasile.