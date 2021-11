SUV piomba su parata festiva e fa strage in wisconsin

Telecamere e telefonini puntati sulla 58esima parata che dà il via alle celebrazioni natalizie nella città di Waukesha, in Wisconsin, raccontano il dramma, la paura, la fuga, il caos dopo l'arrivo a tutta velocità di un'auto di grossa cilindrata che piomba sulla sfilata: prima sembra schivare una bambina poi nella sua folle corsa travolge la banda e le cheerleaders; oltre 40 le persone coinvolte tra loro decine di bambini. Il bilancio è grave e in continuo aggiornamento, tra le vittime ricoverate negli ospedali della città un sacerdote cattolico della locale diocesi, oltre 15 studenti della scuola cattolica, un elemento che ha aperto la pista investigativa dell'attentato richiamando alla mente quello di Nizza in Francia nel 2016 quando un TIR, guidato da un cittadino tunisino radicalizzato, ha fatto strage sulla Promenade durante le cerimonie per la presa della Bastiglia. Ma le indagini di queste ore non confermano, né escludono alcuna ipotesi sul movente. Il quartiere è stato chiuso in via precauzionale; anche le scuole non riapriranno e nella città è scattata la massima allerta sicurezza. L'amministrazione locale sta provvedendo all'accoglienza dei residenti rimasti bloccati fuori dal perimetro sigillato. Anche il Presidente Joe Biden è informato costantemente dello sviluppo delle indagini. Al momento, un uomo è stato fermato bloccato dalla polizia dopo un inseguimento e una breve sparatoria; sarebbe stato lui alla guida del veicolo, stando a fonti di stampa americane. Un soggetto con precedenti penali uscito da pochi giorni da un penitenziario in fuga da un altro crimine: un accoltellamento. Indagini serrate per capire se la strage sia stata conseguenza di un altro reato o un atto intenzionale.