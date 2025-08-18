Svezia, storica chiesa di Kiruna trasferita per la miniera

00:01:00 min
|
38 minuti fa

Il 18 agosto 2025 inizierà lo spostamento della storica chiesa di Kiruna, in Svezia, per salvarla dal rischio di cedimenti del terreno causati dall’espansione della più grande miniera sotterranea di ferro del mondo. L’edificio di 113 anni, tra le più grandi strutture lignee del Paese, è stato sollevato e posizionato su un rimorchio speciale per percorrere 5 km fino al nuovo centro città. L’operazione rientra in un progetto trentennale che prevede il trasferimento di 6.000 abitanti e 3.000 abitazioni. Alcuni edifici saranno demoliti, altri, come la chiesa, verranno spostati interi.

ERROR! Leader europei con Zelensky a Washington dopo vertice AlaskaERROR! Leader europei con Zelensky a Washington dopo vertice Alaska
mondo
Leader europei con Zelensky a Washington dopo vertice Alaska
00:01:00 min
| 43 minuti fa
pubblicità
ERROR! Portogallo, cani salvati da incendio a Pampilhosa da SerraERROR! Portogallo, cani salvati da incendio a Pampilhosa da Serra
mondo
Portogallo, cani salvati da incendio a Pampilhosa da Serra
00:01:00 min
| 44 minuti fa
ERROR! Ucraina, Meloni: oggi giornata importante, ci sono spiragliERROR! Ucraina, Meloni: oggi giornata importante, ci sono spiragli
mondo
Ucraina, Meloni: oggi giornata importante, ci sono spiragli
00:00:48 min
| 2 ore fa
Ucraina-Russia, le diverse posizioni al tavolo della trattativaUcraina-Russia, le diverse posizioni al tavolo della trattativa
mondo
Ucraina-Russia, le diverse posizioni al tavolo della trattativa
00:03:21 min
| 3 ore fa
Timeline, l'attesa per il vertice tra Zelensky, Trump e i leader europeiTimeline, l'attesa per il vertice tra Zelensky, Trump e i leader europei
mondo
Timeline, l'attesa per il vertice tra Zelensky, Trump e i leader europei
00:28:39 min
| 3 ore fa
ERROR! ESTR MELONIERROR! ESTR MELONI
mondo
Ucraina, Meloni: no soluzioni facili per fermare guerra
00:00:19 min
| 3 ore fa
Palestina, preparativi dell'offensiva di Israele su GazaPalestina, preparativi dell'offensiva di Israele su Gaza
mondo
Palestina, preparativi dell'offensiva di Israele su Gaza
00:01:00 min
| 55 minuti fa
Incendi in Spagna, arrivati aiuti internazionali da recordIncendi in Spagna, arrivati aiuti internazionali da record
mondo
Incendi in Spagna, arrivati aiuti internazionali da record
00:00:53 min
| 4 ore fa
Papa Leone XIV, martedì sera il rientro in VaticanoPapa Leone XIV, martedì sera il rientro in Vaticano
mondo
Papa Leone XIV, martedì sera il rientro in Vaticano
00:02:00 min
| 4 ore fa
Inondazioni in Pakistan, oltre 300 morti: ripresi i soccorsiInondazioni in Pakistan, oltre 300 morti: ripresi i soccorsi
mondo
Inondazioni in Pakistan, oltre 300 morti: ripresi i soccorsi
00:01:00 min
| 7 ore fa
Guerra Ucraina, attacco russo a Zaporizhzhia: morti e feritGuerra Ucraina, attacco russo a Zaporizhzhia: morti e ferit
mondo
Guerra Ucraina, attacco russo a Zaporizhzhia: morti e feriti
00:00:45 min
| 8 ore fa
Guerra in Ucraina, notte di bombardamenti morti e feritiGuerra in Ucraina, notte di bombardamenti morti e feriti
mondo
Guerra in Ucraina, notte di bombardamenti morti e feriti
00:01:38 min
| 8 ore fa
ERROR! Leader europei con Zelensky a Washington dopo vertice AlaskaERROR! Leader europei con Zelensky a Washington dopo vertice Alaska
mondo
Leader europei con Zelensky a Washington dopo vertice Alaska
00:01:00 min
| 43 minuti fa
ERROR! Portogallo, cani salvati da incendio a Pampilhosa da SerraERROR! Portogallo, cani salvati da incendio a Pampilhosa da Serra
mondo
Portogallo, cani salvati da incendio a Pampilhosa da Serra
00:01:00 min
| 44 minuti fa
ERROR! Ucraina, Meloni: oggi giornata importante, ci sono spiragliERROR! Ucraina, Meloni: oggi giornata importante, ci sono spiragli
mondo
Ucraina, Meloni: oggi giornata importante, ci sono spiragli
00:00:48 min
| 2 ore fa
Ucraina-Russia, le diverse posizioni al tavolo della trattativaUcraina-Russia, le diverse posizioni al tavolo della trattativa
mondo
Ucraina-Russia, le diverse posizioni al tavolo della trattativa
00:03:21 min
| 3 ore fa
Timeline, l'attesa per il vertice tra Zelensky, Trump e i leader europeiTimeline, l'attesa per il vertice tra Zelensky, Trump e i leader europei
mondo
Timeline, l'attesa per il vertice tra Zelensky, Trump e i leader europei
00:28:39 min
| 3 ore fa
ERROR! ESTR MELONIERROR! ESTR MELONI
mondo
Ucraina, Meloni: no soluzioni facili per fermare guerra
00:00:19 min
| 3 ore fa
Palestina, preparativi dell'offensiva di Israele su GazaPalestina, preparativi dell'offensiva di Israele su Gaza
mondo
Palestina, preparativi dell'offensiva di Israele su Gaza
00:01:00 min
| 55 minuti fa
Incendi in Spagna, arrivati aiuti internazionali da recordIncendi in Spagna, arrivati aiuti internazionali da record
mondo
Incendi in Spagna, arrivati aiuti internazionali da record
00:00:53 min
| 4 ore fa
Papa Leone XIV, martedì sera il rientro in VaticanoPapa Leone XIV, martedì sera il rientro in Vaticano
mondo
Papa Leone XIV, martedì sera il rientro in Vaticano
00:02:00 min
| 4 ore fa
Inondazioni in Pakistan, oltre 300 morti: ripresi i soccorsiInondazioni in Pakistan, oltre 300 morti: ripresi i soccorsi
mondo
Inondazioni in Pakistan, oltre 300 morti: ripresi i soccorsi
00:01:00 min
| 7 ore fa
Guerra Ucraina, attacco russo a Zaporizhzhia: morti e feritGuerra Ucraina, attacco russo a Zaporizhzhia: morti e ferit
mondo
Guerra Ucraina, attacco russo a Zaporizhzhia: morti e feriti
00:00:45 min
| 8 ore fa
Guerra in Ucraina, notte di bombardamenti morti e feritiGuerra in Ucraina, notte di bombardamenti morti e feriti
mondo
Guerra in Ucraina, notte di bombardamenti morti e feriti
00:01:38 min
| 8 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità