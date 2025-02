A Örebro, il 7 febbraio, centinaia di candele hanno riempito un memoriale improvvisato per le vittime della peggior sparatoria di massa in Svezia. All’alba, persone in lutto hanno acceso candele in silenzio fuori dal centro educativo Risbergska. La polizia ha chiuso l’area mentre proseguono le indagini sulla strage del 4 febbraio, in cui un uomo armato ha ucciso 10 persone e si è poi suicidato.