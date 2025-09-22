Chiudi Menu
Skylights Room
Video
News
Sport
Programmi TV
Pechino Express
Serie TV
Cinema
Spettacolo
X Factor
MasterChef
TV8
Arte
Lifestyle
Mix
Altro:
Archivio
Guarda le dirette di sky Video
Video di
News
Temi
Politica
Cronaca
Economia
Mondo
Spettacolo
Tecnologia
Motori
Ambiente
Meteo
Questo è SKY
Topic
Diretta SkyTG24
Menu
Login
News
Mondo
Svizzera, il ghiacciaio morente: persi sei metri in un anno
00:01:00 min
|
1 ora fa
Mi piace
Condividi
Whatsapp
Telegram
Facebook
Twitter
Copia link
Nell'Obergoms, in Svizzera, il ghiacciaio Gries si sta ritirando a un ritmo allarmante .
Mostra Descrizione
mondo
Spagna, piogge in Catalogna: almeno un morto e un disperso
00:01:00 min
| 22 minuti fa
pubblicità
mondo
Quali sono gli oltre 150 Stati che riconoscono la Palestina
00:02:45 min
| 37 minuti fa
mondo
Ucraina, attacco russo a Zaporizhzhia: morti e feriti
00:01:00 min
| 3 ore fa
mondo
Lima, scontri durante proteste antigoverno: diversi feriti
00:01:00 min
| 3 ore fa
mondo
Giornata Pace, bandiere Palestina-Israele su Torre Eiffel
00:00:26 min
| 4 ore fa
mondo
Brasile, proteste contro legge scudo e amnistia Bolsonaro
00:01:00 min
| 4 ore fa
mondo
Charlie Kirk, in migliaia a funerale in Arizona
00:01:00 min
| 6 ore fa
mondo
Migliaia di evacuati nelle Filippine per il tifone Ragasa
00:01:00 min
| 6 ore fa
mondo
Circa duecentomila persone ai funerali di Charlie Kirk
00:02:07 min
| 8 ore fa
mondo
Funerale Kirk, Trump: adesso lui è modello di libertà
00:00:29 min
| 15 ore fa
mondo
Funerale Charlie Kirk, presente anche Elon Musk
00:01:03 min
| 17 ore fa
mondo
Funerale Charlie Kirk, il saluto del presidente Donald Trump
00:00:54 min
| 17 ore fa
mondo
Spagna, piogge in Catalogna: almeno un morto e un disperso
00:01:00 min
| 22 minuti fa
mondo
Quali sono gli oltre 150 Stati che riconoscono la Palestina
00:02:45 min
| 37 minuti fa
mondo
Ucraina, attacco russo a Zaporizhzhia: morti e feriti
00:01:00 min
| 3 ore fa
mondo
Lima, scontri durante proteste antigoverno: diversi feriti
00:01:00 min
| 3 ore fa
mondo
Giornata Pace, bandiere Palestina-Israele su Torre Eiffel
00:00:26 min
| 4 ore fa
mondo
Brasile, proteste contro legge scudo e amnistia Bolsonaro
00:01:00 min
| 4 ore fa
mondo
Charlie Kirk, in migliaia a funerale in Arizona
00:01:00 min
| 6 ore fa
mondo
Migliaia di evacuati nelle Filippine per il tifone Ragasa
00:01:00 min
| 6 ore fa
mondo
Circa duecentomila persone ai funerali di Charlie Kirk
00:02:07 min
| 8 ore fa
mondo
Funerale Kirk, Trump: adesso lui è modello di libertà
00:00:29 min
| 15 ore fa
mondo
Funerale Charlie Kirk, presente anche Elon Musk
00:01:03 min
| 17 ore fa
mondo
Funerale Charlie Kirk, il saluto del presidente Donald Trump
00:00:54 min
| 17 ore fa
Mostra altri
Playlist di tendenza
Incidente funicolare Lisbona
6 video
|
Mondo
Vertice Trump-Putin
18 video
|
Mondo
Vertice Trump-Putin
18 video
|
Mondo
pubblicità