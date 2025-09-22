Svizzera, il ghiacciaio morente: persi sei metri in un anno

00:01:00 min
|
1 ora fa

Nell'Obergoms, in Svizzera, il ghiacciaio Gries si sta ritirando a un ritmo allarmante .

Spagna, piogge in Catalogna: almeno un morto e un dispersoSpagna, piogge in Catalogna: almeno un morto e un disperso
mondo
Spagna, piogge in Catalogna: almeno un morto e un disperso
00:01:00 min
| 22 minuti fa
pubblicità
Quali sono gli oltre 150 Stati che riconoscono la PalestinaQuali sono gli oltre 150 Stati che riconoscono la Palestina
mondo
Quali sono gli oltre 150 Stati che riconoscono la Palestina
00:02:45 min
| 37 minuti fa
Ucraina, attacco russo a Zaporizhzhia: morti e feritiUcraina, attacco russo a Zaporizhzhia: morti e feriti
mondo
Ucraina, attacco russo a Zaporizhzhia: morti e feriti
00:01:00 min
| 3 ore fa
Lima, scontri durante proteste antigoverno: diversi feritiLima, scontri durante proteste antigoverno: diversi feriti
mondo
Lima, scontri durante proteste antigoverno: diversi feriti
00:01:00 min
| 3 ore fa
Giornata Pace, bandiere Palestina-Israele su Torre EiffelGiornata Pace, bandiere Palestina-Israele su Torre Eiffel
mondo
Giornata Pace, bandiere Palestina-Israele su Torre Eiffel
00:00:26 min
| 4 ore fa
Brasile, proteste contro legge scudo e amnistia BolsonaroBrasile, proteste contro legge scudo e amnistia Bolsonaro
mondo
Brasile, proteste contro legge scudo e amnistia Bolsonaro
00:01:00 min
| 4 ore fa
Charlie Kirk, in migliaia a funerale in ArizonaCharlie Kirk, in migliaia a funerale in Arizona
mondo
Charlie Kirk, in migliaia a funerale in Arizona
00:01:00 min
| 6 ore fa
Migliaia di evacuati nelle Filippine in attesa del tifone RagasaMigliaia di evacuati nelle Filippine in attesa del tifone Ragasa
mondo
Migliaia di evacuati nelle Filippine per il tifone Ragasa
00:01:00 min
| 6 ore fa
Circa duecentomila persone ai funerali di Charlie KirkCirca duecentomila persone ai funerali di Charlie Kirk
mondo
Circa duecentomila persone ai funerali di Charlie Kirk
00:02:07 min
| 8 ore fa
ERROR! Funerale Kirk, Trump: adesso lui è modello di libertàERROR! Funerale Kirk, Trump: adesso lui è modello di libertà
mondo
Funerale Kirk, Trump: adesso lui è modello di libertà
00:00:29 min
| 15 ore fa
Funerale Charlie Kirk, presente anche Elon MuskFunerale Charlie Kirk, presente anche Elon Musk
mondo
Funerale Charlie Kirk, presente anche Elon Musk
00:01:03 min
| 17 ore fa
ERROR! Funerale Charlie Kirk, il saluto del presidente Donald TrumpERROR! Funerale Charlie Kirk, il saluto del presidente Donald Trump
mondo
Funerale Charlie Kirk, il saluto del presidente Donald Trump
00:00:54 min
| 17 ore fa
Spagna, piogge in Catalogna: almeno un morto e un dispersoSpagna, piogge in Catalogna: almeno un morto e un disperso
mondo
Spagna, piogge in Catalogna: almeno un morto e un disperso
00:01:00 min
| 22 minuti fa
Quali sono gli oltre 150 Stati che riconoscono la PalestinaQuali sono gli oltre 150 Stati che riconoscono la Palestina
mondo
Quali sono gli oltre 150 Stati che riconoscono la Palestina
00:02:45 min
| 37 minuti fa
Ucraina, attacco russo a Zaporizhzhia: morti e feritiUcraina, attacco russo a Zaporizhzhia: morti e feriti
mondo
Ucraina, attacco russo a Zaporizhzhia: morti e feriti
00:01:00 min
| 3 ore fa
Lima, scontri durante proteste antigoverno: diversi feritiLima, scontri durante proteste antigoverno: diversi feriti
mondo
Lima, scontri durante proteste antigoverno: diversi feriti
00:01:00 min
| 3 ore fa
Giornata Pace, bandiere Palestina-Israele su Torre EiffelGiornata Pace, bandiere Palestina-Israele su Torre Eiffel
mondo
Giornata Pace, bandiere Palestina-Israele su Torre Eiffel
00:00:26 min
| 4 ore fa
Brasile, proteste contro legge scudo e amnistia BolsonaroBrasile, proteste contro legge scudo e amnistia Bolsonaro
mondo
Brasile, proteste contro legge scudo e amnistia Bolsonaro
00:01:00 min
| 4 ore fa
Charlie Kirk, in migliaia a funerale in ArizonaCharlie Kirk, in migliaia a funerale in Arizona
mondo
Charlie Kirk, in migliaia a funerale in Arizona
00:01:00 min
| 6 ore fa
Migliaia di evacuati nelle Filippine in attesa del tifone RagasaMigliaia di evacuati nelle Filippine in attesa del tifone Ragasa
mondo
Migliaia di evacuati nelle Filippine per il tifone Ragasa
00:01:00 min
| 6 ore fa
Circa duecentomila persone ai funerali di Charlie KirkCirca duecentomila persone ai funerali di Charlie Kirk
mondo
Circa duecentomila persone ai funerali di Charlie Kirk
00:02:07 min
| 8 ore fa
ERROR! Funerale Kirk, Trump: adesso lui è modello di libertàERROR! Funerale Kirk, Trump: adesso lui è modello di libertà
mondo
Funerale Kirk, Trump: adesso lui è modello di libertà
00:00:29 min
| 15 ore fa
Funerale Charlie Kirk, presente anche Elon MuskFunerale Charlie Kirk, presente anche Elon Musk
mondo
Funerale Charlie Kirk, presente anche Elon Musk
00:01:03 min
| 17 ore fa
ERROR! Funerale Charlie Kirk, il saluto del presidente Donald TrumpERROR! Funerale Charlie Kirk, il saluto del presidente Donald Trump
mondo
Funerale Charlie Kirk, il saluto del presidente Donald Trump
00:00:54 min
| 17 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità