Siria, Ue sospende gran parte delle sanzioni

Un nuovo inizio per una terra di opportunità. Così la Siria è considerata da alcuni operatori economici, ora che gran parte delle sanzioni sono state sospese da Europa e Stati Uniti, compreso il blocco sul sistema finanziario. Dopo 13 anni di guerra civile sconfitta la dittatura di Bashar al-Assad, l'occidente manifesta fiducia verso il nuovo governo di Hamad Al-Shara, sostenendo il processo di transizione politica. La Turchia è interessata ad investire e offre il proprio supporto per la ricostruzione, aspirando ad un ruolo da protagonista. Nel contempo Bruxelles annuncia nuove sanzioni mirate contro gruppi armati tuttora presenti. Le forze governative siriane sono state prese di mira nel sud del paese da una presunta cellula dell'ISIS nelle ultime ore. Appartengono a ex milizie finanziate e organizzate dagli Stati Uniti. Chiaro messaggio contro il recente avvicinamento. L'alleggerimento delle sanzioni UE è condizionato al mantenimento della pace, ha chiarito l'Alto rappresentante in un paese in cui la riconquista dei diritti umani è una sfida ancora aperta. Restano da parte dell'Europa sanzioni contro individui e organizzazioni accusati di violazioni dei diritti, tra cui la famiglia allargata dell'ex dittatore esiliato in Russia. Incombe poi la siccità, la peggiore crisi della sicurezza alimentare nella storia moderna della Siria. Secondo la FAO, il 75% del raccolto è a rischio, come la vita delle persone. .