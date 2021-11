Taiwan, alta tensione tra Cina e Usa

Una piccola isola tra due superpotenze potrebbe diventare la scintilla di un conflitto potenzialmente devastante. Attorno a Taiwan stanno, da decenni, flettendo i muscoli diplomatici e militari Cina e Stati Uniti. L'ultimo episodio è il pattugliamento aeronavale dell'Esercito Popolare di Liberazione Cinese nello stretto che separa la terraferma dall'isola considerata parte del proprio territorio ma secessionista. L'operazione, spiega un portavoce delle forze di Pechino, è una risposta alle gravi parole e alle azioni sbagliate dei Paesi interessati alla questione di Taiwan e avviene non casualmente in contemporanea alla visita nella capitale Taipei di una delegazione del Congresso americano a bordo di un volo militare. Per il governo cinese una vera e propria azione provocatoria da parte di Washington che non ha mai riconosciuto ufficialmente l'isola, anche se vi ha installato un'Ambasciata mascherata da Istituto Culturale e da 40 anni le fornisce assistenza economica e militare nell'ambito di una molto conveniente ambiguità strategica. Taiwan, ha ribadito il Ministero della Difesa di Pechino, è parte della Cina e sarà unificata. Una posizione bellicosa che appena pochi giorni fa aveva fatto dire al Presidente americano Biden che in caso di attacco gli Stati Uniti sarebbero intervenuti militarmente per difendere l'alleato di fatto. Non è chiaro quanto le tensioni crescenti degli ultimi mesi siano una mera prova di forza tra due avversari conclamati che finora si sono esclusivamente confrontati sul piano economico e commerciale. A settembre Biden aveva giurato di non cercare il conflitto ma non si sa se lo cerchino i cinesi. Nelle ultime ore alcune immagini satellitari scattate nella regione desertica dello Xinjiang hanno mostrato la costruzione di repliche di portaerei e cacciatorpedinieri americani usati come bersagli per l'addestramento dell'Esercito Popolare. A giorni dovrebbe esserci un faccia a faccia virtuale tra Biden e Xi Jinping nell'ambito del vertice dei Paesi dell'area asiatico-pacifica sulla ripresa dalla pandemia. Chissà che non parlino anche di battaglie navali.