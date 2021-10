Sono certa che gli Stati Uniti manterrebbero il loro impegno e che in caso di aggressione della Cina interverrebbero per difenderci. Così Tsai Ing-wen presidente di Taiwan e prima donna nella storia a guidare, democraticamente eletta, una nazione cinese. Non solo, ha anche ammesso la Presidente per la prima volta, che a Taiwan ci sono dei militari USA, in qualità di consiglieri e addestratori delle Forze armate locali. Dimenticata oramai da tempo la questione del Tibet, archiviata più di recente quella di Hong Kong e senza grandi prospettive di sviluppo per quella dello Xinjiang e la vecchia questione di Taiwan. L'isola, di fatto indipendente, che la Cina considera una provincia ribelle ed è da conquistare, se necessario, anche con la forza che sta tornando prepotentemente alla ribalta sui media internazionali. Siamo davvero di fronte ad un imminente attacco cinese? E quali sarebbero le conseguenze alla progressiva assertività cinese, giunta alcune settimane fa, a far minacciosamente sorvolare per parecchie ore l'isola da oltre un centinaio di caccia? L'amministrazione USA ha risposto con fermezza ribadendo l'impegno degli Stati Uniti a difendere l'isola in caso di attacco, ma è stato lo stesso presidente Biden che di fronte alle proteste ufficiali di Pechino si è affrettato a dire che la politica USA di una sola Cina, non è cambiata e non è in discussione. Tra Stati Uniti, Taiwan e Cina si inserisce nel frattempo anche l'Europa, la prossima settimana è prevista, tra le proteste di Pechino, la visita ufficiale a Taipei di una delegazione del Parlamento europeo ed è noto che oltre agli Stati Uniti anche l'Unione Europea insiste affinché Taiwan, con i suoi 24 milioni di abitanti è divenuta oramai una delle più avanzate democrazie del mondo, venga accettata all'interno di organizzazioni internazionali come l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità.