Tajani a Cernobbio: "Pieno sostegno a Kiev dall'Italia"

L'Italia ha fatto, sta facendo e farà per garantire la sicurezza dell'intera Ucraina, aiutando il popolo ucraino, in modo particolare la popolazione civile. Andremo avanti, continueremo a fare questo. Io mi auguro che alla fine Putin cambi idea. Non sarà facile e ci vorrà tempo, però una pace si dovrà raggiungere. Mi pare che la miglior proposta in campo, che non creerebbe alcuna tensione anche con Mosca, è quella di avere un accordo internazionale, un trattato, che garantisca un'azione di mutuo soccorso in caso di attacco, modello articolo 5 della NATO. .