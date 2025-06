Teheran, folla ia funerali delle vittime dei raid israeliani

Tutto secondo programma. Grazie agli incentivi, ai trasporti gratuiti e una martellante e pervasiva propaganda, decine di migliaia di iraniani si sono riuniti a Teheran e hanno marciato lungo la celeberrima via Azadi, per rendere omaggio alle 60 vittime dei 12 giorni di guerra con Israele. Tra i martiri spiccano i nomi del generale Hossein Salami, comandante delle guardie rivoluzionarie, e il generale Amir Ali Hajizadeh, capo del programma di missili balistici della guardia, Salami e Hajizadeh, entrambi uccisi il primo giorno di guerra il 13/06, quando Israele ha lanciato il primo pesante attacco contro i principali leader militari iraniani, gli scienziati nucleari, i siti di arricchimento dell'uranio e il programma di missili balistici. Il segnale più importante, però per certi versi il regime lo ha mandato con la fitta rappresentanza della sua leadership ai massimi livelli, tra questi il presidente Massoud Pezeshkian, il contrammiraglio Ali Shamkhani, e il comandante della forza Qods, l'elite dei Pasdaran e il generale Ismail Qaani; assente invece la guida suprema Ali Khamenei. Insomma una prova di forza, ma fino a un certo punto, anche perché se è vero che la Repubblica Islamica ha voluto mandare un segnale di sicurezza, è anche vero che gli attacchi così precisi, al di là dei proclami e delle smentite, tipici di ogni conflitto, hanno confermato la massiccia presenza dell'intelligence israeliana, che secondo quanto rivelano i media americani, si sarebbe infiltrata nel programma nucleare iraniano fin dal 2010. È per questo probabilmente che il vicepresidente del Parlamento, Hamid Reza Agi Babai, ha dichiarato che d'ora in poi il presidente dell'AIEA, Rafael Grossi, non potrà più accedere agli impianti nucleari iraniani. Intanto prosegue la guerra di smentite e se il presidente americano Donald Trump ha accusato Teheran di mentire sul reale impatto dei raid, il Ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha controbattuto sono toni inaccettabili, feriscono milioni di fedeli. .