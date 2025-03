Tel Aviv, famiglie ostaggi protestano davanti base militare

Il 9 marzo, le famiglie degli ostaggi israeliani detenuti a Gaza hanno passato la notte in tende davanti alla base militare di Hakirya, a Tel Aviv, per aumentare la pressione sul governo affinché garantisca il ritorno dei prigionieri ancora nelle mani di Hamas. La protesta precede una nuova tornata di colloqui per il cessate il fuoco in Qatar, fissata per il 10 marzo. Intanto, Hamas ha dichiarato di essere in trattative dirette con gli Stati Uniti per il rilascio di un ostaggio con doppia cittadinanza israelo-americana.