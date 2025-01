Onde giganti in Galles e strade deserte a Edimburgo segnano l'impatto della tempesta Eowyn sul Regno Unito. Con venti pericolosi, il Met Office ha emesso un'allerta rossa per la Scozia, avvertendo di gravi danni e rischi per la vita. Cancellati decine di voli dagli aeroporti di Edimburgo e Glasgow, mentre la National Rail sconsiglia i viaggi in Scozia e nell'Inghilterra settentrionale.