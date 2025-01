La tempesta Eowyn ha colpito Irlanda e Irlanda del Nord con venti record di 182 km/h, lasciando 560.000 case senza corrente. Centinaia di voli sono stati cancellati e scuole e trasporti pubblici sospesi. I danni "senza precedenti" alla rete elettrica potrebbero richiedere fino a nove giorni per il ripristino completo. Allerta rossa in vigore in tutto il Paese, la prima dal 2017 .