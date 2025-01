Una rara tempesta invernale ha colpito la costa del Golfo del Messico martedì 21 gennaio, portando neve, ghiaccio e forti venti in una regione poco abituata a tali condizioni. A Pensacola Beach, in Florida, una bufera ha coperto di neve palme e strade. La tempesta attraverserà Mississippi, Georgia e Florida nei prossimi giorni, con temperature previste sotto lo zero e disagi per viaggi e forniture elettriche. Le autorità locali raccomandano massima prudenza. .