Tennista scomparsa, media cinesi mostrano nuovi video

Peng Shuai si presenterà presto in pubblico. Le foto e i video circolati in queste ore sono autentici, rassicurazioni del direttore del quotidiano cinese Global Times che però non danno risposte certe sulla sorte della tennista sparita dal 2 novembre, dopo aver accusato di abusi sessuali l'ex vicepremier Zhang Gaoli. I media di Stato cinesi hanno diffuso dei nuovi video che mostrano la campionessa apparire a un torneo di tennis in un ristorante. Le foto e i video della stella del tennis cinese apparse nelle ultime ore non sono sufficienti e non affrontano le preoccupazioni per la sorte della donna, ha detto però il portavoce dell'Associazione che riunisce le giocatrici professioniste di tennis di tutto il mondo. La Cina deve fornire prove verificabili sullo stato di salute e sul luogo in cui si trova la star del tennis, ha chiesto invece il Governo britannico, il Ministro degli Esteri francese ha invitato le autorità cinesi a far parlare pubblicamente Peng, in caso contrario ha avvertito potrebbero esserci conseguenze diplomatiche per Pechino.