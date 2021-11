Riteniamo che la democrazia che in questo momento.. la giovane democrazia, che in questo momento esiste a Taiwan debba essere assolutamente salvaguardata. È chiaro che, in questo momento, le relazioni sono abbastanza tese ma questo è dovuto soprattutto, non a responsabilità dell'UE, ma della Cina che evidentemente sta esercitando una funzione d'influenza importante nei confronti della Repubblica di Taiwan. E Taiwan è leader mondiale nella progettazione e nella costruzione dei semiconduttori e dei microchip. In questo senso sappiamo che la tecnologia, in un momento storico anche come quello attuale, è importantissima e noi riteniamo che vi siano delle grandi opportunità per i nostri Stati e le nostre imprese da sfruttare proprio in questo periodo. Noi oggi ci accorgiamo che l'Europa è particolarmente sensibile ed attenta al rispetto dei diritti umani e civili all'interno dell'Unione stessa. I casi della Polonia e dell'Ungheria sono di questi giorni. E non vediamo perché non debba esserlo anche nei confronti di Stati, superpotenze internazionali, che evidentemente hanno l'interesse di intraprendere sicuramente azioni commerciali anche a loro vantaggio ma secondo noi debbono anche rispettare quei principi di democrazia su cui si basa il nostro continente e i nostri Stati. Questo è un luogo, dal punto di vista geopolitico, strategico. Chi conquista, chi detiene, diciamo, la supremazia su Taiwan evidentemente ha anche delle opportunità commerciali e di controllo di questi mari, che poi sono uno sbocco sull'oceano, estremamente importanti. La preoccupazione sicuramente degli Stati Uniti è quella di vedere una Cina diventare anche superpotenza oceanica e quindi l'interesse per gli Stati Uniti è sicuramente quello di contrastare, anche con azioni di deterrenza, questa cosa ed è la stessa cosa che sosteniamo anche noi. Ma poi ci sono anche aspetti di geopolitica che l'Europa, secondo noi, deve fare rispettare proprio se vuole proporsi a livello internazionale come, e la stessa superpotenza, o comunque come influente nella geopolitica mondiale indispensabile poi anche per aspetti legati all'economia e al commercio.