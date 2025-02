Le autorità di Santorini hanno adottato una serie di provvedimenti in seguito alle scosse di terremoto che hanno colpito l’isola. Le scuole sono state chiuse e gli incontri in pubblico sono stati proibiti, mentre ogni lavoro di costruzione è stato bloccato. Secondo il sindaco di Santorini le scosse di terremoto potrebbero continuare per diverse settimane. .