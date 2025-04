Terremoto a Istanbul: gente in strada, no danni gravi

Un terremoto di magnitudo 6.2 ha scosso Istanbul mercoledì 23 aprile, secondo l’agenzia turca AFAD. La scossa, una delle più forti registrate nella metropoli negli ultimi anni, ha spinto molte persone a evacuare edifici per paura di crolli. L’epicentro è stato localizzato nella zona di Silivri, a circa 80 km a ovest della città, a una profondità di quasi 7 km. TGRT riferisce di un ferito, causato da un salto da un balcone. Le autorità hanno invitato la popolazione a non rientrare in edifici danneggiati.