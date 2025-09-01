Terremoto Afghanistan, elicotteri militari evacuano i feriti

00:00:56 min
|
5 ore fa

Elicotteri militari hanno evacuato i feriti dal distretto di Noor Gul, nella provincia afghana di Kunar, colpita da un devastante terremoto che ha distrutto interi villaggi causando centinaia di morti e migliaia di feriti. Le immagini aeree mostrano case rase al suolo sulle montagne, mentre talebani e civili collaborano nei soccorsi. Aminullah Sharif, capo dei servizi medici di Nangarhar, ha raccontato le difficoltà nel raggiungere i superstiti, dopo ore di viaggio e cammino notturno. Le operazioni di evacuazione e ricerca dei dispersi proseguono senza sosta.

El Salvador, la tradizionale battaglia di palle di fuocoEl Salvador, la tradizionale battaglia di palle di fuoco
mondo
El Salvador, la tradizionale battaglia di palle di fuoco
00:01:00 min
| 57 minuti fa
Volo di von der Leyen con interferenze: sospetto di provocazione russaVolo di von der Leyen con interferenze: sospetto di provocazione russa
mondo
Volo di von der Leyen con interferenze: sospetto di provocazione russa
00:01:45 min
| 1 ora fa
Sisma Afghanistan, centinaia i morti e migliaia i feritiSisma Afghanistan, centinaia i morti e migliaia i feriti
mondo
Sisma Afghanistan, centinaia i morti e migliaia i feriti
00:01:56 min
| 1 ora fa
Intere famiglie sono sepolte sotto le macerieIntere famiglie sono sepolte sotto le macerie
mondo
Intere famiglie sono sepolte sotto le macerie
00:01:26 min
| 1 ora fa
Papa Leone XIV, unità sia ogetto dei nostri sforziPapa Leone XIV, unità sia ogetto dei nostri sforzi
mondo
Papa Leone XIV, unità sia ogetto dei nostri sforzi
00:00:52 min
| 1 ora fa
Rara aurora rossa ripresa dallo spazio da astronauta PettitRara aurora rossa ripresa dallo spazio da astronauta Pettit
mondo
Rara aurora rossa ripresa dallo spazio da astronauta Pettit
00:00:19 min
| 3 ore fa
Timeline, il vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di ShanghaiTimeline, il vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai
mondo
Timeline, il vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai
00:23:59 min
| 3 ore fa
Timeline, "Il prezzo della pace" tra le guerre in Ucraina e in MediorienteTimeline, "Il prezzo della pace" tra le guerre in Ucraina e in Medioriente
mondo
Timeline, "Il prezzo della pace" tra le guerre in Ucraina e in Medioriente
00:26:58 min
| 3 ore fa
Concluso il vertice della Shanghai Cooperation Organization, Xi: no a bullismo e mentalità guerra freddaConcluso il vertice della Shanghai Cooperation Organization, Xi: no a bullismo e mentalità guerra fredda
mondo
Concluso il vertice della Shanghai Cooperation Organization
00:01:52 min
| 4 ore fa
Indonesia, proteste studenti contro repressione governoIndonesia, proteste studenti contro repressione governo
mondo
Indonesia, proteste studenti contro repressione governo
00:01:00 min
| 4 ore fa
Gaza, Sumud Flotilla: barche ferme a Barcellona per maltempGaza, Sumud Flotilla: barche ferme a Barcellona per maltemp
mondo
Gaza, Sumud Flotilla: barche ferme a Barcellona per maltempo
00:00:44 min
| 5 ore fa
Ucraina, Zelensky in visita a scuola nella regione di KievUcraina, Zelensky in visita a scuola nella regione di Kiev
mondo
Ucraina, Zelensky in visita a scuola nella regione di Kiev
00:01:00 min
| 5 ore fa
