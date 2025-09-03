Terremoto Afghanistan, oltre 1.400 morti; migliaia i feriti

Il 1° settembre, un sisma di magnitudo 6 ha colpito la provincia montuosa di Kunar, in Afghanistan, causando oltre 1.400 morti e più di 3.100 feriti. Secondo i talebani, più di 5.400 case sono state distrutte e interi villaggi rasi al suolo. Un sopravvissuto ha raccontato che la scossa ha spazzato via la sua famiglia e distrutto la comunità. Il 2 settembre un secondo terremoto di magnitudo 5,5 ha colpito la stessa area aggravando la devastazione. L’ONU ha avvertito che il bilancio delle vittime salirà mentre i soccorsi proseguono tra le macerie.

Cina, Xi Jinping ispeziona le truppe durante parata militare
Cina, Xi Jinping ispeziona le truppe durante parata militare
Israele satellite spia
Israele, lanciato satellite spia Ofek 19 nello Spazio
Parata in Cina: Xi Jinping insieme ai leader internazionali
Parata in Cina: Xi Jinping insieme ai leader internazionali
Papa Leone XIV, "uomo non si realizza nel potere"
Papa Leone XIV: "Uomo non si realizza nel potere"
Trump, video della spazzatura dalla Casa Bianca fatto con IA
Trump, video della spazzatura dalla Casa Bianca fatto con IA
Droni israeliani attaccano contingente unifil in libano
Droni israeliani attaccano contingente Unifil in Libano
Cina, parata militare in occasione degli 80 anni dalla fine Seconda guerra Mondiale. Xi: il mondo chiamato a scegliere tra guerra e pace
Cina, parata militare per 80 anni fine II guerra Mondiale
Cina, Putin e Kim Jong Un sulla stessa auto alla Parata
Cina, Putin e Kim Jong Un sulla stessa auto alla Parata
Xi Jinping con Putin e Kim Jong Un a Parata Vittoria
Xi Jinping con Putin e Kim Jong Un a Parata Vittoria
Papa Leone XIV: "L'uomo non si realizza nel potere"
Papa Leone XIV: "L'uomo non si realizza nel potere"
Proteste a Gerusalemme per Gaza
Gerusalemme, proteste per ostaggi e fine della guerra
Eruzione vulcano Hawaii
Hawaii, nuova eruzione del vulcano Kilauea
