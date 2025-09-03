Terremoto Afghanistan, oltre 1.400 morti; migliaia i feriti

Il 1° settembre, un sisma di magnitudo 6 ha colpito la provincia montuosa di Kunar, in Afghanistan, causando oltre 1.400 morti e più di 3.100 feriti. Secondo i talebani, più di 5.400 case sono state distrutte e interi villaggi rasi al suolo. Un sopravvissuto ha raccontato che la scossa ha spazzato via la sua famiglia e distrutto la comunità. Il 2 settembre un secondo terremoto di magnitudo 5,5 ha colpito la stessa area aggravando la devastazione. L’ONU ha avvertito che il bilancio delle vittime salirà mentre i soccorsi proseguono tra le macerie.