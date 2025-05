Dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.4, numerose scuole, sia dei Comuni Flegrei che del Comune di Napoli, hanno provveduto ad evacuare gli alunni come previsto dai protocolli in caso di sisma. Centinaia di bambini sono stati portati sui giardini antistanti il complesso, dove i genitori si sono recati per prelevarli.