"Terzo partito? Ridicolo". Nuovo scontro Trump Musk

Ridicolo, non fosse una lite tra l'uomo più potente del mondo, Donald Trump e il più ricco Elon Musk, forse sarebbe l'aggettivo più adatto per definire l'infinita tenzone che contrappone i due ex alleati. E invece viene usato da The Donald, in genere piuttosto insensibile al ridicolo, per definire l'idea, anzi la decisione di Musk, di fondare il suo partito America Party. Mi rattrista vederlo perdere il controllo e trasformarsi in un disastro in cinque settimane. Questo è il periodo infatti che ha trasformato un sodalizio strettissimo in uno scontro talmente violento da rasentare la rissa. Andando oltre le scaramucce verbali, però il problema sussiste perché quale che sia l'effettiva forza di questa formazione politica, il punto è che va a erodere proprio il bacino elettorale di Trump, la Far Right che stravede per lo stravagante fondatore della Tesla. Anzi, il suo essere anarco-conservatore potrebbe solleticare molto più del mondo Maga, quella parte dell'America che vede nello Stato un nemico, nelle leggi un lacciolo, nelle regole un fastidio e nel libero mercato l'unica soluzione. Ed è proprio sull'ultimo punto che Trump gioca la sua carta, loda i repubblicani per avere approvato il Big Beautiful Bill, e sottolinea come non ci saranno più incentivi per le auto elettriche, un colpo alla Tesla sempre più in crisi. E però Musk non sembra preoccupato e ribadisce che non capisce l'esistenza del Doge, il dipartimento per la riduzione delle spese pubbliche che ha presieduto, se poi si aumenta il debito di altri 5000 miliardi. In realtà l'idea di un terzo partito, per quanto ridicola, impensierisce Trump e non tanto in funzione di una corsa alla presidenza quanto le elezioni per la Camera al Senato, dove un terzo polo, per quanto minoritario, potrebbe impedire ai repubblicani di raggiungere la maggioranza, tanto che scende in campo perfino l'ideologo del Maga Steve Bannon, che ha definito Musk uno scemo, un buffone, un sudafricano che dovrebbe essere espulso. E il diretto interessato non è stato da meno. Bannon, un maiale alcolizzato che deve andare in galera. Non resta che aspettare la prossima gomitata. .