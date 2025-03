L’8 marzo, migliaia di fedeli thailandesi si sono riuniti prima dell’alba al tempio Wat Bang Phra, a Nakhon Pathom, per il Thai Wai Khru, il festival annuale in onore di Luang Phor Pern, maestro dei tatuaggi sacri. I devoti, coperti da immagini considerate protettive, hanno partecipato a preghiere e benedizioni con acqua sacra. Alcuni, in trance, hanno imitato gli animali raffigurati sui loro tatuaggi, ringhiando o muovendosi freneticamente nel tempio.