La Thailandia è il primo Paese del Sud-est asiatico a legalizzare le unioni tra persone dello stesso sesso. Più di 1.000 matrimoni sono stati celebrati in un solo giorno per segnare l’occasione. Bangkok Pride ha annunciato che le unioni potrebbero superare quota 1.448. L’associazione chiederà il riconoscimento del Guinness World Records per il maggior numero di nozze in un singolo giorno.