Tifone Ragasa: 17 morti a Taiwan, Hong Kong in tilt

Venti fortissimi piogge torrenziali e mare in tempesta, il tifone Ragasa ha toccato terra nel sud della Cina, a Taiwan il bilancio più grave per il momento. Una frana ha infatti provocato lo smottamento di un fiume che ha causato il crollo della diga naturale di un lago che si era formato a monte. Numerose le vittime. Un ponte è stato spazzato via e un'intera cittadina è stata inondata. A Hong Kong, l'aeroporto cittadino lo scalo cargo più trafficato del mondo e il nono più trafficato per passeggeri è chiuso. Centinaia i voli cancellati. Con venti pari a quelli di un uragano, la tempesta ha infranto le porte a vetri e allagato gli edifici. L'acqua nelle zone costiere è salita di oltre tre metri rispetto al livello di riferimento. Pechino ha ordinato la chiusura di scuole e attività commerciali in almeno 10 città del sud del paese. I residenti dei grattacieli di Zhuhai sono stati evacuati. L'autorità marittima cinese ha emesso allarme rosso per le onde. A Shenzhen, Hub Technological del sud est cinese, evacuate 400 mila persone. Ai residenti è stato raccomandato di non uscire se non necessario. Anche Macao è stata colpita da inondazioni diffuse e sospesa la fornitura di energia elettrica. Il super tifone ha inoltre ucciso almeno due persone nel suo passaggio nelle Filippine settentrionali. Un disastro annunciato quello causato dal ciclone tropicale più potente del mondo registrato quest'anno. Sin da domenica, infatti, Taiwan aveva emesso un'allerta marittima per l'avvicinarsi del tifone, mentre le autorità filippine avevano ordinato l'evacuazione delle aree nel nord del paese. Misure che però non sono bastate per evitare la tragedia.