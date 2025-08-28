Timeline, il "digiuno per Gaza" dei sanitari italiani e la guerrra in Medioriente

00:24:31 min
47 minuti fa
Timeline, la pioggia di missili e dorni russi su KievTimeline, la pioggia di missili e dorni russi su Kiev
mondo
Timeline, la pioggia di missili e dorni russi su Kiev
00:26:23 min
| 47 minuti fa
Gaza, Minardi: "Digiuno nazionale dei sanitari per cessate il fuoco"Gaza, Minardi: "Digiuno nazionale dei sanitari per cessate il fuoco"
mondo
Gaza, Minardi: "Digiuno sanitari per cessate fuoco"
00:00:45 min
| 47 minuti fa
Guerra in Medioriente, padre Romanelli: "A Gaza situazione grave"Guerra in Medioriente, padre Romanelli: "A Gaza situazione grave"
mondo
Medioriente, padre Romanelli: "A Gaza situazione grave"
00:00:41 min
| 47 minuti fa
Oktoberfest 2025, svelato il boccale di birra ufficialeOktoberfest 2025, svelato il boccale di birra ufficiale
mondo
Oktoberfest 2025, svelato il boccale di birra ufficiale
00:01:00 min
| 51 minuti fa
Guerra Ucraina, le voci dei sopravvissuti ai raid su KievGuerra Ucraina, le voci dei sopravvissuti ai raid su Kiev
mondo
Guerra Ucraina, le voci dei sopravvissuti ai raid su Kiev
00:01:41 min
| 1 ora fa
Sparatoria a Minneapolis, veglia per i due bambini uccisiSparatoria a Minneapolis, veglia per i due bambini uccisi
mondo
Sparatoria a Minneapolis, veglia per i due bambini uccisi
00:00:56 min
| 3 ore fa
Messico, rissa in Parlamento: coinvolto presidente CameraMessico, rissa in Parlamento: coinvolto presidente Camera
mondo
Messico, rissa in Parlamento: coinvolto presidente Camera
00:01:00 min
| 4 ore fa
Patagonia, scoperta nuova specie di coccodrillo antico
mondo
Pakistan, inondazioni in Punjab: oltre 167mila sfollati
00:01:00 min
| 5 ore fa
Israele prepara nuova offensiva a Gaza City, migliaia evacuati
mondo
Israele prepara nuova offensiva a Gaza, migliaia evacuati
00:01:00 min
| 5 ore fa
Inondazioni nel Kashmir, spazzate via decine di caseInondazioni nel Kashmir, spazzate via decine di case
mondo
Inondazioni nel Kashmir, spazzate via decine di case
00:01:00 min
| 5 ore fa
Pakistan, inondazioni in Punjab: oltre 167mila sfollati
mondo
Patagonia, scoperta nuova specie di coccodrillo antico
00:01:00 min
| 5 ore fa
Argentina, lancio di pietre contro Milei a Buenos AiresArgentina, lancio di pietre contro Milei a Buenos Aires
mondo
Argentina, lancio di pietre contro Milei a Buenos Aires
00:00:36 min
| 6 ore fa
