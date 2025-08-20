Chiudi Menu
News
Mondo
Timeline, il giorno dopo il vertice tra Trump, Zelensky e i leader europei
00:28:54 min
|
2 ore fa
mondo
Norveglia, 32 capi di accusa per il figlio della principessa
00:01:25 min
| 40 minuti fa
pubblicità
mondo
Incendi Spagna, Copernicus: da inizio anno 373mila ettari in fumo
00:01:58 min
| 39 minuti fa
mondo
Gaza, esplosioni e fumo a Khan Younis
00:01:00 min
| 1 ora fa
mondo
Giappone, meteorite illumina il cielo di Kyushu
00:00:20 min
| 2 ore fa
mondo
Afghanistan, incidente stradale a Herat: almeno 76 morti
00:00:30 min
| 2 ore fa
mondo
Giappone, piogge torrenziali e evacuazioni nel nord
00:01:00 min
| 2 ore fa
mondo
Ucraina, attacchi nella notte, Zelensky: Russia deve mettere fine all'aggressione
00:01:28 min
| 2 ore fa
mondo
Timeline, il giorno dopo il vertice a Washington e l'attività di Telefono azzurro
00:20:21 min
| 2 ore fa
mondo
Carolina Nord, esplosione in centro veterinario: 3 feriti
00:00:41 min
| 3 ore fa
mondo
Spagna, ancora incendi nella notte in diverse regioni
00:01:00 min
| 3 ore fa
mondo
Pakistan, nuove vittime per le inondazioni
00:01:00 min
| 4 ore fa
mondo
Guerra in Ucraina, Trump: "No a invio truppe"
00:01:58 min
| 14 ore fa
pubblicità