Timeline, "Il prezzo della pace" tra le guerre in Ucraina e in Medioriente

00:26:58 min
|
3 ore fa
El Salvador, la tradizionale battaglia di palle di fuocoEl Salvador, la tradizionale battaglia di palle di fuoco
mondo
El Salvador, la tradizionale battaglia di palle di fuoco
00:01:00 min
| 57 minuti fa
pubblicità
Volo di von der Leyen con interferenze: sospetto di provocazione russaVolo di von der Leyen con interferenze: sospetto di provocazione russa
mondo
Volo di von der Leyen con interferenze: sospetto di provocazione russa
00:01:45 min
| 1 ora fa
Sisma Afghanistan, centinaia i morti e migliaia i feritiSisma Afghanistan, centinaia i morti e migliaia i feriti
mondo
Sisma Afghanistan, centinaia i morti e migliaia i feriti
00:01:56 min
| 1 ora fa
Intere famiglie sono sepolte sotto le macerieIntere famiglie sono sepolte sotto le macerie
mondo
Intere famiglie sono sepolte sotto le macerie
00:01:26 min
| 1 ora fa
Papa Leone XIV, unità sia ogetto dei nostri sforziPapa Leone XIV, unità sia ogetto dei nostri sforzi
mondo
Papa Leone XIV, unità sia ogetto dei nostri sforzi
00:00:52 min
| 1 ora fa
Rara aurora rossa ripresa dallo spazio da astronauta PettitRara aurora rossa ripresa dallo spazio da astronauta Pettit
mondo
Rara aurora rossa ripresa dallo spazio da astronauta Pettit
00:00:19 min
| 3 ore fa
Timeline, il vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di ShanghaiTimeline, il vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai
mondo
Timeline, il vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai
00:23:59 min
| 3 ore fa
Concluso il vertice della Shanghai Cooperation Organization, Xi: no a bullismo e mentalità guerra freddaConcluso il vertice della Shanghai Cooperation Organization, Xi: no a bullismo e mentalità guerra fredda
mondo
Concluso il vertice della Shanghai Cooperation Organization
00:01:52 min
| 4 ore fa
Indonesia, proteste studenti contro repressione governoIndonesia, proteste studenti contro repressione governo
mondo
Indonesia, proteste studenti contro repressione governo
00:01:00 min
| 4 ore fa
Gaza, Sumud Flotilla: barche ferme a Barcellona per maltempGaza, Sumud Flotilla: barche ferme a Barcellona per maltemp
mondo
Gaza, Sumud Flotilla: barche ferme a Barcellona per maltempo
00:00:44 min
| 5 ore fa
Terremoto Afghanistan, elicotteri militari evacuano i feritTerremoto Afghanistan, elicotteri militari evacuano i ferit
mondo
Terremoto Afghanistan, elicotteri militari evacuano i feriti
00:00:56 min
| 5 ore fa
Ucraina, Zelensky in visita a scuola nella regione di KievUcraina, Zelensky in visita a scuola nella regione di Kiev
mondo
Ucraina, Zelensky in visita a scuola nella regione di Kiev
00:01:00 min
| 5 ore fa
El Salvador, la tradizionale battaglia di palle di fuocoEl Salvador, la tradizionale battaglia di palle di fuoco
mondo
El Salvador, la tradizionale battaglia di palle di fuoco
00:01:00 min
| 57 minuti fa
Volo di von der Leyen con interferenze: sospetto di provocazione russaVolo di von der Leyen con interferenze: sospetto di provocazione russa
mondo
Volo di von der Leyen con interferenze: sospetto di provocazione russa
00:01:45 min
| 1 ora fa
Sisma Afghanistan, centinaia i morti e migliaia i feritiSisma Afghanistan, centinaia i morti e migliaia i feriti
mondo
Sisma Afghanistan, centinaia i morti e migliaia i feriti
00:01:56 min
| 1 ora fa
Intere famiglie sono sepolte sotto le macerieIntere famiglie sono sepolte sotto le macerie
mondo
Intere famiglie sono sepolte sotto le macerie
00:01:26 min
| 1 ora fa
Papa Leone XIV, unità sia ogetto dei nostri sforziPapa Leone XIV, unità sia ogetto dei nostri sforzi
mondo
Papa Leone XIV, unità sia ogetto dei nostri sforzi
00:00:52 min
| 1 ora fa
Rara aurora rossa ripresa dallo spazio da astronauta PettitRara aurora rossa ripresa dallo spazio da astronauta Pettit
mondo
Rara aurora rossa ripresa dallo spazio da astronauta Pettit
00:00:19 min
| 3 ore fa
Timeline, il vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di ShanghaiTimeline, il vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai
mondo
Timeline, il vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai
00:23:59 min
| 3 ore fa
Concluso il vertice della Shanghai Cooperation Organization, Xi: no a bullismo e mentalità guerra freddaConcluso il vertice della Shanghai Cooperation Organization, Xi: no a bullismo e mentalità guerra fredda
mondo
Concluso il vertice della Shanghai Cooperation Organization
00:01:52 min
| 4 ore fa
Indonesia, proteste studenti contro repressione governoIndonesia, proteste studenti contro repressione governo
mondo
Indonesia, proteste studenti contro repressione governo
00:01:00 min
| 4 ore fa
Gaza, Sumud Flotilla: barche ferme a Barcellona per maltempGaza, Sumud Flotilla: barche ferme a Barcellona per maltemp
mondo
Gaza, Sumud Flotilla: barche ferme a Barcellona per maltempo
00:00:44 min
| 5 ore fa
Terremoto Afghanistan, elicotteri militari evacuano i feritTerremoto Afghanistan, elicotteri militari evacuano i ferit
mondo
Terremoto Afghanistan, elicotteri militari evacuano i feriti
00:00:56 min
| 5 ore fa
Ucraina, Zelensky in visita a scuola nella regione di KievUcraina, Zelensky in visita a scuola nella regione di Kiev
mondo
Ucraina, Zelensky in visita a scuola nella regione di Kiev
00:01:00 min
| 5 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità