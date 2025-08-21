Chiudi Menu
Skylights Room
Timeline, la guerra in Ucraina e il possibile incontro tra Putin e Zelensky
00:24:53 min
|
1 ora fa
mondo
Proteste a Gaza City per fermare la guerra e gli sfollamenti
00:01:00 min
| 1 ora fa
mondo
Sabotaggio Nord Stream, arrestato in Italia sospetto ucraino
00:01:00 min
| 1 ora fa
mondo
Timeline, l'inizio dell'invasione di Gaza City e i nuovi insediamenti in Cisgiordania
00:23:44 min
| 1 ora fa
mondo
Iran, esercitazioni militari dopo le perdite contro Israele
00:00:53 min
| 2 ore fa
mondo
Incendi in Spagna, migliorano le condizioni a León
00:01:00 min
| 1 ora fa
mondo
Incendio Coyote in California, fumo visibile per chilometri
00:01:00 min
| 1 ora fa
mondo
Leopoli, raid russo con droni e missili: morti e feriti
00:01:00 min
| 1 ora fa
mondo
Sail Amsterdam, migliaia di barche per festival marittimo
00:00:29 min
| 2 ore fa
mondo
Russia, missili nel Mar del Giappone per un'esercitazione
00:01:04 min
| 4 ore fa
mondo
Scontro aperto tra Washington e la CPI
00:02:07 min
| 5 ore fa
mondo
Incendi Spagna, vigili del fuoco francesi a Corporales
00:01:03 min
| 5 ore fa
mondo
Gaza, Idf: "Iniziata prima fase dell'occupazione"
00:01:00 min
| 7 ore fa
